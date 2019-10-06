عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج، بتحدي حظر ارتداء الأقنعة، بينما واجهت قوات الشرطة هذا الأمر بإطلاق الغاز لتفريقهم.

وذكرت "يورو نيوز"، أن شرطة هونغ كونغ قد أطلقت، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر ونزلوا إلى شوارع المدينة التي لازالت أغلب محطات المترو فيها مغلقة بعد يومين من أعمال تخريب.

وكان القضاء قد رفض طعنا لنواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.