قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن زيادة الوعي كان نقطة فاصلة في خوض حرب أكتوبر، وقتال العدو.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "المسألة بدأت بزيادة الوعي، لأن زيادة الوعي أهم حاجة، وهو نقطة فاصلة عشان تقدر تجهز نفسك لقتال العدو".

وتابع: "أي أعداء للوطن، أهم شيء بيعملوه ويكرره هو تزييف الوعي، اللي نتج عنه أحداث 25 يناير، واللي خلى مجموعة من الناس بدوافع عجيبة جدًا ينقضوا على الدولة بمؤسساتها وكيانها".

وعقب: "أنا عاصرت 73 و25 يناير، وشفت بقى اللي حصل في الاتنين، زيادة الوعي أدى إلى 73 وانخفاض الوعي أدى إلى 25 يناير".