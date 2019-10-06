رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وكافة جموع الشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ46 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وقال المحرصاوي، في بيان اليوم الأحد : "إن انتصار أكتوبر المجيد سطر فصولًا لملحمة تعد من أعظم ملاحم العصر الحديث، وجسد عمق التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعا مدى الحياة".

وثمّن تضحيات قواتنا المسلحة التي تقدمها ولا تزال من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض مصر الغالية؛ لحماية حقوق الشعب وحماية الوطن ومقدراته، فضلًا عن دور قوات الشرطة المصرية في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، والعمل على تحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.

ودعا جميع المواطنين بكافة طوائفهم وفئاتهم إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها المصيرية ضد جماعات الفتنة حتى تنتهي تمامًا.

وتابع المحرصاوي قائلًا: "أننا أحوج ما نكون لأن نستلهم ونغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا روح انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لنواجه التحديات الكبيرة التي تمر بها مصرنا العزيزة، والتي تتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص من أجل رفعة شأن الوطن".