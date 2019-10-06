تدريب على موكب إمبراطوري في اليابان استعدادا لتتويج الإمبراطور ناروهيتو

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شارك مسؤولون من الشرطة والحكومة في اليابان في تدريب على موكب إمبراطوري من المقرر إقامته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وتدرب أعضاء في إدارة شرطة العاصمة طوكيو ومكتب مجلس الوزراء بالتدرب على أدوارهم لمدة نحو ساعة صباح اليوم. وتم إغلاق الطرق الواقعة في مسار الموكب.

ومن المقرر أن يبدأ الموكب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري من القصر الإمبراطوري ويشق طريقه إلى حي أكاساكا لتغطية مسار طوله نحو6ر4 كيلومتر.

وجرى وضع حواجز على امتداد الشوارع لإبعاد المتفرجين. بينما اصطف رجال الشرطة في الشوارع لحفظ الأمن.

ويقول المسؤولون إنهم تحققوا من سرعة الموكب والمسافة بين السيارات. وتقول الشرطة إنها ستواصل التحضيرات لضمان سلاسة سير الموكب.