وزارة الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1200 لاجئ سوري إلى وطنهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، اليوم الأحد، أن أكثر من 1200 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان والأردن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 1211 لاجئا إلى سوريا قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 406 لاجئا (منهم 122 امرأة و207 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 805 شخصا (منهم 242 امرأة و411 طفلا) من الأردن عبر معبر نصيب".

وأشارت - في بيانها - إلى أنه تم خلال 24 ساعة ترميم 5 منازل سكنية، وروضة أطفال، ومخبز، ومحطة كهرباء، كما مشطت وحدات إزالة الألغام السورية قرابة 2.4 هكتارا من الأراضي، وفككوا 28 عبوة ناسفة.