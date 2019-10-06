محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بمركز دشنا

اجري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية بمركز دشنا لمتابعة الأعمال التي تجري بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رافقه خلال الجولة الأستاذ عبد الراضي عربي رئيس مدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المحافظ موقع إنشاء مآخذ محطة مياه أبودياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل ، ووجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إنشاء المآخذ حتي يتم بدء تشغيل المحطة وتغذية القرية بمياه الشرب النظيفة ، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء المحطة والتي قامت بتنفيذها جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مشيرا إلى أن المحطة مقامه علي مساحة 1050 م٢ بطاقة انتاجية 25 لتر / ثانية بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه وسوف تخدم 50 ألف مواطن مقيمين بعدد 23 نجع وعزبة بقرية أبودياب شرق .

كما تابع محافظ قنا الأعمال التي تجري بمشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذى سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه لاسيما في فصل الصيف ، ووجه الهجان مسئولي الشركة المنفذة بمضاعفة ورديات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة في المواعيد المقررة .

وأكد الهجان على أن المحافظة لا تدخر جهداً في إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها باعتبارها أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية .