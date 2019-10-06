ظريف: أمن تركيا لن يتحقق باستهداف وحدة الأراضي السورية



أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد أن أمن تركيا لن يتحقق باستهداف وحدة الأراضي السورية، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت جاهزة لتنفيذ "العملية العسكرية شرق الفرات في سوريا".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف القول إن إيران أبلغت الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سورية، بينما تتواجد القوات السورية الحكومية في المناطق الكردية القريبة من الحدود.

وشدد: "لا يمكن تحقيق الأمن في تركيا عن طريق استهداف وحدة وسيادة الأراضي السورية".

وأضاف أن "إيران مستعدة للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية لأجل حل المشاكل العالقة بينهما بناء على القوانين والضوابط الدولية".

واعتبر أن الأمريكيين يسعون عبر دعم مجموعة من أكراد سوريا لاستغلالهم عسكريا.

وكان أردوغان قال أمس إنه "أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمال سوريا"، مضيفا أن "تركيا ملت من الوعود والمماطلة من جانب الولايات المتحدة".

وحول موعد انطلاق العملية، أشار أردوغان إلى أنها "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غدا"، مضيفا أنها ستُشن برا وجوا.