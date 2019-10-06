الجونة يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام المقاصة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره مصر المقاصة، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعبه في البحر الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويدخل الفريق الساحلى، المباراة بحثاً عن تحقيق أول فوز له في المسابقة بعدما سجل رقمًا سلبيًا في الجولتين الماضتين بالخسارة من الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري بنفس النتيجة بهدف دون رد فلم يحصد أي نقطة أو يسجل هدفًا.
ومن جانبه طالب الصربي نيبوشا المدير الفني، للجونة، لاعبيه بضرورة إستثمار إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق أول فوز في المسابقة يزيل من على كاهلهم الضغوط المتتالية من جراء النتائج السلبية ويمحنهم دفعة معنوية للمباريات المتتالية.
وأكد نيبوشا على لاعبيه، ضرورة الحظر من الأخطاء الدفاعية المتكررة التي تسببت في الخسارة المباراتين الماضيتين.
في المقابل، يبحث مصر المقاصة، بقيادة "ميدو" عن تصحيح المسار بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة رغم فوزه في الجولة الافتتاحية على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
وشدد الجهاز الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة العودة لنغمة الانتصارات مرة أخرى وغلق صفحة الزمالك لاسيما فى ظل امتلاك الفريق كوكبة مميزة من اللاعبين قادرين على إعادة الامور لنصابها الطبيعى.