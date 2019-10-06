الجونة يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام المقاصة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره مصر المقاصة، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعبه في البحر الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره مصر المقاصة، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعبه في البحر الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره مصر المقاصة، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعبه في البحر الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.