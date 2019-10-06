هيئة السياحة السعودية تدخل تعديلات على لائحة الإقامة في الفنادق

أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية عددًا من التعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، التي تنظم الإقامة في الفنادق.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها الهيئة، ونشرتها في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، السماح بإقامة المرأة بدون محرم، بعد تقديمها أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما.

وشددت التعديلات على عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، ولكن بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظامًا سواء كان الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة للأجنبيات، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وتتيح التعديلات للرجال والنساء الأجانب مشاركة الغرف بجوازات السفر فقط ودون الحاجة لتقديم إثبات على الزواج. بينما لا يزال يتعين تقديم إثبات الزواج بالنسبة للسعوديين الراغبين في مشاركة الغرف.

وتتطلع السعودية إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى مئة مليون سنويا بحلول عام 2030 . وتأمل في أن تصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%بحلول ذلك الوقت، في مقابل 3% الآن.