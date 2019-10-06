العراق: تصويت بالإجماع على إقالة محافظ العاصمة



صوت مجلس محافظة بغداد، مساء الأحد، بالإجماع على إقالة محافظ العاصمة، وفتح باب الترشح للمنصب، وذلك حسبما ذكره «التليفزيون العراقي»، في خبر عاجل، منذ قليل.