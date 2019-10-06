العراق: تصويت بالإجماع على إقالة محافظ العاصمة

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صوت مجلس محافظة بغداد، مساء الأحد، بالإجماع على إقالة محافظ العاصمة، وفتح باب الترشح للمنصب، وذلك حسبما ذكره «التليفزيون العراقي»، في خبر عاجل، منذ قليل.