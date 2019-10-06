قال الإعلامي محمود سعد، إن أحداث حرب أكتوبر ستظل ذكراها باقية لا تموت أو تغيب أبدًا بمرور الزمن، متمنيًا للأجيال الحالية أن تعيش لحظات مشابهة للحظات النصر، التي شعر بها كل من حضر لحظات العبور.

ووجه خلال برنامجه «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأحد، تحية لأصحاب الدم الذي روى أرض سيناء الحبيبة، مضيفًا أنه يخص بالتحية الرئيس محمد أنور السادات، لأنه كان صاحب الكلمة الأخيرة والحاسمة، ولأن أعظم ما في حرب أكتوبر كانت الاستراتيجية والاستعداد للحرب.

وتابع أن ما حدث بعد الحرب أضاع الإنارة التي بعثها الانتصار في الأمة، وأنه كان من المفترض أن تلتفت الأمة للنقطة الأساسية التى تم الخروج بها بعد الحرب، والتي تمثلت في تشابك الناس مع بضها سواء داخليًا في مصر أو في المنطقة العربية عمومًا، قائلًا: «كم أتمنى أن تسطع مرة أخرى إضائتها المتوارية».