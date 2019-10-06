حركة «تمرد ضد الانقراض»تعلن افتتاح معسكر المناخ بالقرب من ديوان المستشارية ببرلين

أعلنت حركة "تمرد ضد الانقراض" افتتاح ما يسمى بـ "معسكر المناخ" بالقرب من ديوان المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الأحد.

ويعتزم الناشطون المعنيون بحماية البيئة من حركة "تمرد ضد الانقراض" إقامة ورش عمل ومجموعات عمل هناك طوال أسبوع كامل.

ويندرج على جدول اليوم الأول للمعسكر إقامة فعاليات بشأن حماية المناخ مثلا أو بشأن التواصل الخالي من العنف.

وقالت متحدثة باسم الحركة صباح اليوم الأحد إن نحو ألف شخص باتوا في خيام أمام ديوان المستشارية منذ مساء أمس السبت إلى اليوم الأحد، لافتة إلى أنه من المتوقع مشاركة نحو 1500 شخص على مدار اليوم.

وبشكل إجمالي، يتوقع منظمو "معسكر المناخ" مشاركة آلاف الناشطين من العاصمة الألمانية برلين خلال أسبوع المعسكر بأكمله.

وبحسب بيانات الشرطة، سجل ستة آلاف شخص مشاركتهم في المعسكر الذي يستمر حتى يوم 13 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وتعتزم حركة "تمرد ضد الانقراض" إعاقة حركة سير المرور في برلين غدا الاثنين، في ميدان بوتسدامر بلاتس، على سبيل المثال.

وتناشد الحركة الحكومة الاتحادية "إعلان حالة طوارئ للمناخ" والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى صفر حتى عام 2025.