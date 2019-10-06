نشطاء المناخ ينهون احتلالهم لمركز تسوق في باريس

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أنهى نشطاء وأعضاء حركة "تمرد الانقراض" المعنية بحماية المناخ احتلالهم لمركز تسوق في جنوب شرق باريس اليوم الأحد بعد 18 ساعة.

وكان نشطاء وأعضاء الحركة قد أغلقوا مداخل مركز التسوق ، للفت الانتباه لتراخي الحكومة تجاه تغير المناخ.

وأقام المتظاهرون متاريس ومنعوا المتسوقين من دخول مبنى "إيطالي دو" وهو مركز تسوق في الدائرة الثالثة عشرة في العاصمة الفرنسية.

وقال الفرع الفرنسي لحركة "تمرد الانقراض" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الهدف هو احتلال مركز التسوق، طالما أمكن لوضع ضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أقوى للحد من الاحتباس الحراري.

وأنهى المتظاهرون احتلالهم لمركز التسوق وأخلوه بدون استخدام الشرطة القوة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "تمرد الانقراض" هي منظمة بريطانية، تنشط أيضا في دول أوروبية أخرى منذ تشرين ثان/نوفمبر 2018. وتعتزم تنظيم أسبوعين من الاحتجاجات في 60 مدينة في مختلف أنحاء العالم من غد الاثنين لمطالبة حكومات الدول باتخاذ إجراء ضد تغير المناخ.