 تسيتسيباس يهزم زفيريف ويضرب موعدا مع تيم في نهائي بكين للتنس - بوابة الشروق
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تسيتسيباس يهزم زفيريف ويضرب موعدا مع تيم في نهائي بكين للتنس

وكالات
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 7:56 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 7:59 ص
حجز اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس مقعده في نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس إثر فوزه في نصف النهائي مساء السبت، على الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة بمجموعتين دون رد، ليواجه النمساوي دومينيك تيم في نهائي البطولة.
 
واحتاج المصنف السابع عالميًا لساعة و51 دقيقة من أجل الفوز باللقاء بنتيجة 7-6 (8-6) و6-4.
 
ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لصاحب الـ20 عاما على نظيره الألماني، والثاني هذا العام بعد مواجهتهما في دور الثمانية ببطولة مدريد للأساتذة.
 
وسيبحث تسيتسيباس عن إضافة لقبه الثالث هذا العام بعد بطولتي إشتوريل ومارسيليا، الرابع في مسيرته إجمالًا، في النهائي أمام تيم الذي أطاح بالروسي كارين خاشانوف بصعوبة بمجموعتين لواحدة بواقع 2-6 و7-6(7-5) و7-5 خلال ساعتين و42 دقيقة.
 
وستكون مباراة الأحد هي السادسة بين ستيفانوس وتيم، علمًا بأن الأخير يتفوق بثلاثة انتصارات، مقابل انتصارين للأول كان آخرها العام الماضي في دور الـ32 ببطولة كندا للأساتذة.

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