أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، هو نفسه الذي يتولى قضايا فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

وكان جينيراسيون فوت قد رفض خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في مصر نظرًا لإخطاره بتغيير مكان وموعد اللقاء قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط.

وأعلن الكاف، عن اتخاذ القرار النهائي بشأن الأزمة يوم 8 أكتوبر الجاري، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء قرعة دور المجموعات المقرر إقامتها في مصر .

وقال منصور في تصريحات تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "تواجد محامي نيمار في القضية يعني وجود مؤامرة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ضد الزمالك".

وأضاف: "محامي نيمار هو محامي نادي جينيراسيون فوت وذلك بأمر من ناصر الخليفي، هناك تلاعب قطري في الواقعة من أجل إقصاء الزمالك".