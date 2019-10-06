مدرب ليستر سيتي يبرئ لاعبه من تعمد إيذاء صلاح

وقال رودجيرز في تصريحات ما بعد المباراة عن هذا التدخل: "لا أعتقد أنه كان على الكرة تحديا سيئا، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".