مدرب ليستر سيتي يبرئ لاعبه من تعمد إيذاء صلاح

علق براندن رودجيرز، المدير الفني لليستر سيتي، على لقطة تدخل متوسط ميدانه حمزة تشودري العنيفة على محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.
وشارك صلاح في فوز ليفربول على ليستر سيتي، قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة مصابًا.
وقال رودجيرز في تصريحات ما بعد المباراة عن هذا التدخل: "لا أعتقد أنه كان على الكرة تحديا سيئا، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".
وأضاف: "حاولت النظر بشكل أوضح للعبة ولكن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الأمور كانت أسوأ مما ظهر".
واختتم: "حمزة فتى صادق وأمين، لقد حاول الحصول على الكرة، لا أعتقد أنه كان يهدف لأي ضرر".
ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث.
وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.