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التعاون الإسلامي تبحث إنشاء منصة لحماية التراث الإسلامي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 1:58 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 1:58 م



تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا الاثنين في مقرها بمدينة جدة، ورشة عمل على مستوى الخبراء، لمناقشة مشروع إنشاء منصة المنظمة لحماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والنظر في إمكانية حشد موارد لدعم برامج ومشاريع خاصة بالحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تنظيم هذه الورشة التي تستمر ليومين، يأتي في إطار تنفيذ توصيات القمة الإسلامية الـ14، التي أقيمت في مكة المكرمة في 27 رمضان 1440، والتي دعت من خلاله لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تعزيز العمل الثقافي المشترك من أجل حماية التراث الثقافي.

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