عفت السادات عن شقيقه: لو كان الرئيس الراحل عنده فيسبوك مكنش هيتأثر بضغوط السوشيال ميديا

قال اللواء عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، أنه «إذا كان الرئيس السادات يعيش أيام التواصل الاجتماعي أثناء حرب أكتوبر وكان عنده فيسبوك وتويتر لم يكن ليتأثر بضغوط السوشيال ميديا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن «السادات» كان إيمانه بالله وبالوطن والقوات المسلحة مطلق، مؤكدًا أنه «لم يكن يملك ذرة شك في الخطوات التي يتخذها»، على حد قوله.

وأشار إلى أن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973، كان يوم «عز وفخر»، موضحًا: «في الساعة الثانية وخمس دقائق قامت ضربة الطيران وأدت واجبها واستشهد خمسة من أبطالنا من ضمنهم عاطف السادات، رحم الله جميع شهدائنا في جميع مراحل الجهاد والكفاح».

وتابع: «عادت السيارات وبدأت تجهيز المدفعية، 53 دقيقة، باعتراف الجانب الإسرائيلي، الذي نقل أنه وقع عليهم 3 طن متفجرات قائلين إن المصريين حولونا إلى جحيم»، مردفًا: «وبدأ العبور بعبقرية المهندسين المصريين والضفادع البشرية والصاعقة والقوات العابرة على الكباري وفي الزوارق».