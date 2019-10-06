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اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة بطنطا

علاء شبل
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 12:50 م

تغيبت ربة منزل بقرية شبشير الحصة مركز طنطا في محافظة الغربية عن منزلها في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليها منذ الخميس الماضي، فيما أبلغ أهلها الشرطة للبحث عنها.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طنطا بورود بلاغ باختفاء سيدة تدعى "فوزية عاطف ذكي دبور" البالغ من العمر 24 عاما من قريه شبشير الحصة مركز طنطا ربة منزل، وكانت في طريقها للسفر إلى شقتها في مدينة الإسكندرية يوم الخميس الماضي، واستقلت سيارة "بيجو" من موقف الجملة بطنطا، وأدلت شقيقتها بأوصافها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في غيابها نافية الشبهة الجنائية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم بمركز شرطة طنطا، وبدأ رجال المباحث جمع التحريات اللازمة وتوسيع دائرة البحث للعثور على السيدة المختفية.

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