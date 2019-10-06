متولي يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بالأهلي

بدأ محمود متولي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وبدأ متولي، الجري وتنفيذ مرحلة التأهيل داخل ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ عليها.

وقام متولي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقا لبرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

وأجرى متولي أشعة خلال الفترة الأخيرة للتعرف على نسبة شفائه من الاصابة، وحرص خالد محمود طبيب الفريق على متابعة برنامجه اليوم داخل ملعب التتش.