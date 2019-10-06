تقارير: مسرب معلومات ثان يطلع مسؤول بالاستخبارات الأمريكية على معلومات بشأن مكالمة أوكرانيا

قدم مسرب معلومات ثان معلومات بشأن الشكوى المقدمة ضد تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وتحدث مسرب معلومات، الذي يوصف بأنه مسؤول بالاستخبارات، مع المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وفقًا لشبكة "ايه بي سي نيوز". ونقلت الشبكة إلى جانب مواقع إخبارية أمريكية أخرى عن مارك زيد، وهو محام يمثل الشخص الأول الذي سرب المعلومات، قوله إنه يمثل الثاني أيضًا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" أن مسرب معلومات لديه معرفة مباشرة ببعض المزاعم الواردة في الشكوى المقدمة من مسرب معلومات الأول.

ويمكن أن يؤكد مسرب المعلومات الثاني تفاصيل مكالمة ترامب الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليوالماضي. وقال ترامب إن الشكوى الأصلية المقدمة من مسرب المعلومات الأول كانت "غير دقيقة على الإطلاق".

وأطلق نواب الكونجرس الديمقراطيين المعارضين تحقيقًا لاتهام ترامب بالتقصير بعد ظهور شكوى مسرب معلومات الشهر الماضي.

وتفاعل ترامب مع تطورات الأحداث عبر موقع تويتر.

وكتب عبر تويتر: "ذكر من يُطلق عليه (مسرب معلومات) من مصدر غير مباشر معلومات تكاد تكون خاطئة تماما بشأن محادثتي الهاتفية، لذا يتردد حاليا أنه سيتم استبداله بـ(مسرب معلومات) آخر قادم من الدولة العميقة، ولديه معلومات من مصدر غير مباشر كذلك".

وتتعلق إشارة ترامب إلى "الدولة العميقة" باعتقاده بوجود موظفين عموميين في الحكومة الأمريكية يتآمرون لتدمير رئاسته.

وأوضح زيد أن مسربي المعلومات محميان بموجب القانون من الإجراءات الانتقامية. وأضاف أن مسرب المعلومات الثاني لم يتواصل مع اللجان التابعة للكونجرس التي بدأت التحقيق الخاص بالتقصير ضد ترامب.