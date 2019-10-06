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يصدر خلال الساعات المقبلة فيديو كليب أغنية "نحلم بس" الخاصة بالفيلم الروائي الطويل "السيرة العباسية " للمخرج جاسر جادو سيناريو وحوار أحمد الفخراني وإيمان عادل، من إنتاج شركة جادو فيلمز وإيه ون (A1).

الأغنية من غناء وألحان الفنان أحمد الحجار وكلمات الشاعر أيمن النمر، والفيلم من بطولة الفنان عمرو رمزي ونخبة من المواهب المصرية الشابة مثل نبيل نور الدين، حسن الجيار، حسن عبد الوهاب، عبد الرازق مصطفى ، كوكو ، إسلام البشييشي.

وستذاع الأغنية على منصات السوشيال ميديا تمهيدا لصدور الفيلم في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في أتوبيس واحد لمدة 24 ساعة حيث يقود طبيب نفسي رحلة لمجموعة من المرضي النفسيين ويخوض مغامرة في شوارع القاهرة.