 خلال الساعات المقبلة.. صدور أغنية «نحلم بس»لأحمد الحجار - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2019 10:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

خلال الساعات المقبلة.. صدور أغنية «نحلم بس»لأحمد الحجار


نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:01 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:01 م

يصدر خلال الساعات المقبلة فيديو كليب أغنية "نحلم بس" الخاصة بالفيلم الروائي الطويل "السيرة العباسية " للمخرج جاسر جادو سيناريو وحوار أحمد الفخراني وإيمان عادل، من إنتاج شركة جادو فيلمز وإيه ون (A1).

الأغنية من غناء وألحان الفنان أحمد الحجار وكلمات الشاعر أيمن النمر، والفيلم من بطولة الفنان عمرو رمزي ونخبة من المواهب المصرية الشابة مثل نبيل نور الدين، حسن الجيار، حسن عبد الوهاب، عبد الرازق مصطفى ، كوكو ، إسلام البشييشي.

وستذاع الأغنية على منصات السوشيال ميديا تمهيدا لصدور الفيلم في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في أتوبيس واحد لمدة 24 ساعة حيث يقود طبيب نفسي رحلة لمجموعة من المرضي النفسيين ويخوض مغامرة في شوارع القاهرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك