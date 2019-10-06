تحتفل مصر، اليوم الأحد، بالذكرى الـ46 لانتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

وفي هذه المناسبة، تختبر «الشروق» معلومات قرائها عن بعض المعلومات والتفاصيل المتعلقة بحرب أكتوبر.