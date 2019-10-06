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ملف تفاعلي.. اختبر معلوماتك عن حرب أكتوبر في الذكرى الـ46 لها

نور رشوان
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 3:57 م

تحتفل مصر، اليوم الأحد، بالذكرى الـ46 لانتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.
وفي هذه المناسبة، تختبر «الشروق» معلومات قرائها عن بعض المعلومات والتفاصيل المتعلقة بحرب أكتوبر.

 

 

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