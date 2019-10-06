تحرير 3978 مخالفة مرورية وحبس 4 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا، من تحرير عدد 3978 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 4 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير عدد 3978 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات على الطرق السريعة للمخدرات أثناء القيادة تم فحص عدد 57 سائقا، وأسفرت نتائج سحب العينات عن ايجابية عدد سائقين، وترك سيارتين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.