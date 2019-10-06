التحقيق في اقتحام 4 أشخاص لمدرسة بالمحلة والاعتداء على مدرس

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه أصدر أوامره بالتحقيق العاجل في واقعة اقتحام مجموعة من أولياء الأمور مدرسة بالمحلة والاعتداء على العاملين بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واخطار مدير أمن الغربية لضبط الجناة وإعادة حق العاملين بالمدرسة ومحاسبة المعتدين

كانت مدرسة جلال الدين الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت أمس السبت حالة من الفوضى عقب اقتحام 4 أشخاص من بينهم ولى أمر المدرسة بالأسلحة البيضاء والاعتداء على مدرس رياضيات بسبب دفاعه عن أحد الطلاب ما أدى إلى إصابته بجرح قطعى في الوجه.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من مديرة مدرسة جلال الدين الابتدائية بإصابة "ك ال" مدرس رياضيات بجرح قطعى في الوجه نتيجة اعتداء مجموعة من البلطجية عليه واقتحام المدرسة بمطواة وسنجة.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث لإثبات الواقعة والتحقيق فيها.

وذكر العاملون بالمدرسة أن ولى أمر تلميذ حضر بصحبة صديقه ليضرب تلميذا آخر انتقاما منه لضرب نجله في اليوم السابق وعندما شاهد المدرس ذلك حاول منعه ولكنه رفض وقام صديق ولى الأمر بإلقاء قطعة زجاج على المدرس أصابته بجرح قطعى في الوجه.

وأكدوا أن مديرة المدرسة اضطرت لاحتجازهم وغلق باب الغرفة عليهم لمنعهم من الاستمرار في الاعتداء على المدرسين قبل أن يتطور الموقف حينها فوجئ الجميع باقتحام شخصين وبحوزتهما سنجة ومطواة المدرسة وقاما بتهديد وترويع جميع العاملين والمدرسين والتلاميذ وحطما باب الغرفة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.