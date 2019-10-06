 النباتيون البريطانيون: حملة لإجبار الحكومة على حظر تناول اللحوم والأسماك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النباتيون البريطانيون: حملة لإجبار الحكومة على حظر تناول اللحوم والأسماك

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:55 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:55 ص

يخطط النباتيون المتشددون فى بريطانيا لتنظيم خطة "تحرك مباشر" لإجبار الحكومة على فرض حظر على جميع المواطنين فيما يتعلق بتناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن المجموعة التي تسمى "تمرد الحيوان" تأمل في غلق أسواق لندن ووزارات الحكومة فيما يقولون أنه "ثورة الشعب" في الأسبوعين القادمين.

وأضافت الصحيفة أن نحو 20 رجلا وأمرأة وضعوا خطتهم خلال اجتماع للمجموعة في مبنى إداري غير مستخدم بوسط نيوكاسل مؤخرا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن المجموعة تأمل في حشد الآلاف من الأنصار في شوارع المملكة المتحدة وإحداث اضطراب ضخم في إمدادات الغذاء، مع استعداد المشاركين لمواجهة خطر الاعتقال.


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