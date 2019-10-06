نحتفل في هذه الأيام بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي مثّلت نقطة فارقة وتاريخية لمصر، لم يقتصر التوثيق والـتأريخ للنصر عن طريق كتابات السياسيين والعسكريين فقط، بل كان الشاهد الأكبر هو الأعمال الفنية بالأفلام السينمائية، وموسيقاها التصويرية التي بمجرد الاستماع لها تحملنا لنعيش واقع تاريخيا.

وتستعرض «الشروق»، أبرز عازفي الموسيقي التصويرية لأفلام أكتوبر الذين استحضروا بنغماتهم روح النصر..

1- بليغ حمدي

ألف بليغ حمدي موسيقي فيلم "العمر لحظة" عن قصة يوسف السباعي الذي عرض في 1978 من بطولة الفنانة ماجدة وأحمد مظهر.

ويحكي الفيلم قصة سيدة متطوعة بالمستشفيات، وصارت تحمل رسائلهم وتحل مشاكلهم، وتسافر إلى الجبهة لرفع الروح المعنوية، تكتب عن الأمل والطموحات المشرقة في عيون الأبطال الجدد.

2 - ياسر عبد الرحمن

ألّف ياسر عبد الرحمن موسيقي عملين من أعمال أكتوبر هما: "الطريق إلى إيلات" الذي عرض في 1993 من بطولة نبيل الحلفاوي وإخراج إنعام محمد علي، وتتناول عملية بطولية من أهم عمليات حرب الاستنزاف وهي تدمير المدمرة الاسرائيلية إيلات، العمل الآخر هو "أيام السادات" بطولة النجم أحمد زكي وإخراج محمد خان.

وتناول "أيام السادات" السيرة الذاتية للرئيس السادات، وجزء من أحداث الفيلم عرضت تخطيط السادات لحرب أكتوبر، لدرجة أنه كان يضع خطط خداع إسرائيل وهو يسير في ردهات وحديقة قصره ليبلغها في اليوم التالي لكبار قادة الجيش.

3- عمر خورشيد

ألّف الموسيقار عمر خورشيد موسيقى "الرصاص لا تزال في جيبي" عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس وبطولة محمود ياسين ونجوي إبراهيم، وعرض في الذكرى الأولى للانتصار في أكتوبر 1974.

وتتناول أحداث الفيلم من حرب الاستنزاف إلى عبور قناة السويس المشهد الأخير يعود البطل محمد محمولا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة في جيبه.

4- عمر خيرت

ألّف الموسيقار عمر خيرت الموسيقي التصويرية لعملين وثقا مرحلة ما بعد هزيمة يونيو، فموسيقي "إعدام ميت" الذي عرض في 1985 بطولة محمود عبد العزيز، وفريد شوقي، ويحيي الفخراني، وإخراج علي عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم عن أحد عمليات جهاز المخابرات المصرية لخداع الموساد الإسرائيلي من خلال الاستعانة بضابط شبيه لأحد الجواسيس.



الفيلم الثاني "الممر" وهو آخر الأعمال الفنية التي تناولت حرب الاستنزاف عرض في 2019 من بطولة أحمد عز، وسناريو وإخراج شريف عرفة، يتناول العمليات التي جسدت البطولات العسكرية للجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

