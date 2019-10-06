شوقي غريب يكشف موقف ثناثي الأهلي المصاب من الانضمام للمنتخب

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف الثلاثي المصاب، كريم نيدفيد، محمد محمود وطاهر محمد طاهر، من المشاركة مع المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح شوقي غريب خلال تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الجهاز الفني يتابع حالة اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادي الأهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي

في السياق ذاته، قال غريب إن طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي.

وكلن شوقي غريب أعلن اليوم، الأحد قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا الوديتين، والمقرر إقامتهما يومي 11 و13 من أكتوبر الجاري.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطوله في 8 نوفمبر المقبل، وأيضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 أكتوبر.