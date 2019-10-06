وزير القوى العاملة: ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى يؤكد عزيمة المصريين وقوتهم

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى، تؤكد عزيمة المصريين وقوتهم على التحدي، وإصرارهم على تعويض ما فاتهم من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم، بما ستشهده الأجيال القادمة من عائدٍ كبير وخيرٍ وفير، يعود أولًا وأخيرًا لمصلحة المواطن بما تتكبده الدولة حاليًا من تحديات لجعل غد أفضل دائمًا، كي نجعل مصرنا دائمًا في مصاف الدول المتقدمة دولة رائدة سباقة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، أعضاء المكتب الفني لجمعية "شباب تحيا مصر" برئاسة محمد رمضان بسيونى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بديوان عام الوزارة، للتباحث حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار عرضهم لمبادرة "بكرة لينا"، التي تهدف إلى إعداد الشباب المصري فنيًا وثقافيًا لاقتحام سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأشار الوزير في سياق تعريفه بالأدوار المنوط بوزارة القوى العاملة القيام بها، إلى أن ملفات الوزارة كثيرة ومتعددة، لكنها تهتم أول ما تهتم بالعمال وشئونهم وكافة أمورهم، وكل التشريعات المتعلقة بالعمال وعالمهم.

وقال إن من أهم ملفات القوى العاملة، ملف السلامة والصحة المهنية الذي يحتاجُ إلى بذل المزيد من الجهود والتكاتف البنَّاء، لنشر هذا الفكر وجعله سلوكًا وعملًا قبل أن يكون مجموعة معلومات والتزامات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدًة لتوفير وخلق فرص عامل لائقة للشباب المصري، كرسالة تنتهجها الوزارة، تُسهم في تقليل نسبة البطالة .

وعن ملف التدريب المهني قال سعفان" إن الوزارة تعملُ على تطوير ملف التدريب المهني داخل مصر، وذلك بخلق تشابك بين التدريب والتشغيل لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصري والعالمي، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتطوير ملف التدريب، فكريًا قبل أن يكون تطويرًا في المعدات والآلات".

وأشار إلى أن الوزارة بها 38 مركز تدريب ثابت، و13 وحدة تدريب متنقلة، وتم إطلاق 4 وحدات بمحافظات: الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، الفيوم، لتُسهم في تدريب الشباب والسيدات على مهن: "الخياطة، والسباكة، وفني تركيبات كهربائية"، كي يستطيع كل شاب أن يفتح لنفسه آفاقًا جديدة نحو مستقبل أرحب له ولأسرته.

وأكد سعفان أن الوزارة بها مركز للمعلومات على أعلى مستوى، ويتم العمل من خلاله على الربط الإلكتروني بين الوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية، للانتقال إلى التحول الرقمي، الذي يتوافق مع رؤية الدولة المصرية، واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وشدد الوزير على أن الهجمة الفكرية الشرسة التي يتعرض لها المصريون، تحاول أن تنال من المجتمع المصري بقيمه، وتهدف لهدم الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب ضرورة صد هذه الهجمة الشرسة الموجهة ضد الشباب بمجابهة الفكر بالفكر.

وأكد أهمية التأكد مما ينشر ويقال على ألسنة البعض، الذين يريدون هدم وتقويض أركان الدولة المصرية، بما يروجونه من شائعات تستهدف النيل منها، مؤكدًا ضرورة التكاتف بين جميع أطياف الشعب المصري، ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية لدحر قوى الشر والقضاء عليهم.

من جانبهم أكد أعضاء الجمعية أن هدف مبادرة "بكرة لينا" هو التوعية بأهمية تطبيق القوانين الخاصة بحماية العمال والحفاظ على حقوقهم، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير سبل الاستقرار للشباب المصري، ونشر ثقافة التنمية المستدامة في سوق العمل، فضلاً عن زيادة إنتاجية العامل في مختلف المجالات والأنشطة.

وعرض أعضاء "شباب تحيا مصر" بعض الأفكار والمقترحات ليتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة مثل تقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال توفير أماكن محددة واستخراج تراخيص رسمية لهم، واقتراح التعاون مع الوزارة في مجال تدريب الشباب بمراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات، فضلاً عن إطلاق حملة إلكترونية تستهدف توفير بيئة عمل خالية من التحرش بالمرأة أو ممارسة العنف ضدها والحفاظ على حقوقها.

وتقدم أعضاء "شباب تحيا مصر" بخالص الشكر والتقدير للوزير على هذا اللقاء المثمر مؤكدين حرصهم على التعاون والتنسيق مع الوزارة في الفترة المقبلة لتوعية الشباب بالخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل توفير حياة كريمة لهم.