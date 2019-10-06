 رئيس برلمان العراق: إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع - بوابة الشروق
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رئيس برلمان العراق: إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:38 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:38 ص

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إنه إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع" ، لاننا ندعم الإصلاحات الحكومية وسيتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذلك".
وأضاف الحلبوسي - في تصريح خاص مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - أنه لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه يوجد"مدسوسون" في الاحتجاجات، بحسب تعبيره.
وأشار إلى إمكانية إنهاء الكتل تعليق عضويتها في البرلمان إذا كان هناك برنامج حكومي واضح ، مشددا على ضرورة وضع من أطلق عليهم"الحيتان الكبيرة" من الفاسدين في السجون.
وكشف الحلبوسي أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية ، داعيا قيادات المتظاهرين الذين لم يحضروا جلسة السبت، إلى حضور الجلسة القادمة لمناقشة مطالبهم.

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