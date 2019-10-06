تعرض قناة فضائية عراقية لهجوم صاروخي مجهول

تعرضت قناة الفرات الفضائية العراقية التابعة لتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم اليوم الأحد إلى هجوم صاروخي مجهول.

وذكر بيان صدر عن القناة أن"مكتب قناة الفرات وسط بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل جهات مجهولة ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح".

يعد هذا هو الهجوم الخامس الذي تتعرض له مكاتب قنوات فضائية عاملة في العراق حيث سبق أن تعرضت قناة "العربية" و"إن أر تي" و"دجلة" في بغداد وقناة الاهوار في مدينة الناصرية جنوب بغداد لهجمات جرى خلالها تدمير واحراق معدات هذه القنوات والاعتداء على العاملين فيها.