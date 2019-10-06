باكستان: مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في كشمير

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم /الأحد/ المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة (10:28 صباحا) بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا.

وكانت قناة (سماء تي في) الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.