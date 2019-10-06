 في مؤتمر صحفي غدا.. التعليم تعلن خطة الوزارة في التعاقدات مع المعلمين لمدة 3 سنوات.. وتعاقدات جديدة هذا العام - بوابة الشروق
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في مؤتمر صحفي غدا.. التعليم تعلن خطة الوزارة في التعاقدات مع المعلمين لمدة 3 سنوات.. وتعاقدات جديدة هذا العام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
منى زيدان
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 11:09 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 11:09 م

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إنه من المفترض أن يعلن وزير التربية والتعليم غدا في مؤتمر صحفي، خطة الوزارة في التعاقدات مع المعلمين لمدة ال 3 سنوات المقبلة.
وأكدت المصادر لـ "الشروق " أن هذه التعاقدات لا مركزية تتم من خلال المديريات التعليمية في المحافظات، وأن دور الوزارة وضع القواعد المنظمة لهذه التعاقدات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير سيعلن أيضا عن تعاقدات جديدة هذا العام للمعلمين، بالاضافة الي إجراءات جديدة للمعلمين القدامي سيتم الإعلان عنها للمرة الأولي.
جدير بالذكر أن وزارة التربية التربية والتعليم قد أعلنت عن انعقاد مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد، للاعلان عن آخر المستجدات التي تخص المعلمين.

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