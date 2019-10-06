نيوزيلندا تحتفي بـ250 عاما من التاريخ المشترك: «تاريخ مؤلم ولكنه رائع»

عندما تصل نسخة مماثلة من سفينة الكابتن جيمس كوك، "اتش إم بي إنديفور"، إلى ميناء "جيسبورن" في نيوزيلندا بعد غد الثلاثاء في بداية مراسم إحياء الذكرى الـ 250 لأول لقاء بين القبطان الإنجليزي وسكان البلاد الأصليين، لن يشعر الجميع بالسعادة.

وفي الفترة التي سبقت الاحتفالات بأول لقاء بين الأوروبيين والماوريين في عرض البحر قبل قرنين ونصف قرن من الزمان، تعرضت الفعاليات التي تحمل اسم "تويا 250" (كلمة تويا بلغة الماوري تعني "ننسج معا") لسهام المنتقدين الذين يصفون كوك بأنه كان "بربريا".

ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالات على مدار ثلاثة أشهر.

وقال أناهيرا هيربرت-جريفز، زعيم قبيلة "نجاتي كاهو": "أينما حل كوك- مثله في ذلك مثل الكثيرين إبان حقبة التوسع الاستعماري- وقعت جرائم قتل وخطف... وكانت هناك حوادث اغتصاب، وكثير من النتائج السيئة بالنسبة للسكان الأصليين."

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيسافر أسطول من السفن في أنحاء البلاد في تتبع لمسار سفينة الكابتن كوك. وتضم القافلة النسخة المطابقة للسفينة "اتش إم بي إنديفور"، وهي من أستراليا، وسفينتين تاريخيتين على النمط الأوروبي، و ثلاثة "واكا هورا"، وهي زوارق المحيط الهادئ التقليدية مزدوجة القوارب.

وقال الوزير المسؤول عن علاقات الماوري، كلفين ديفيز، إن الأولوية التي تركز عليها الحكومة هي ضمان إعطاء وجهات نظر الماوري "الصدارة التي تستحقها" خلال الاحتفالات.

وأضاف الوزير: "تويا 250، يعني أحاديث صادقة عن تاريخنا... أشجع كل المجتمعات المحلية أن تنخرط، حتى يزيد لديها الاحترام لتاريخها، وتاريخ الآخرين."

ويقول المنظمون إن "تويا 250" لا يعد احتفالا بالكابتن كوك فحسب، ولكنه يهدف إلى إبراز حقيقة أن البولينزيين (أسلاف الماوري) كانوا أول من قاموا برحلات بحرية طويلة في العالم، وأول من أبحروا في المحيط الهادئ، واستكشفوا أوسع محيط في العالم.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه نيوزيلندا تسعى إلى التصالح مع ماضيها الاستعماري، شهدت الأمور تغييرات جذرية خلال السنوات الخمسين الماضية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لـ "تويا 250" تامسين أيفانز:" نيوزيلندا بلاد تختلف اليوم عما كانت عليه قبل خمسين عاما، عندما كانت الاحتفالات تركز آنذاك على جيمس كوك فحسب."

وأضافت: "نتطرق هذا العام إلى حقيقة أن تاريخ الرحلات عبر المحيط الهادئ وعمليات الهجرة والاستقرار الأولية في أمتنا، تظل على نطاق واسع، قصة مجهولة لم يسردها أحد."

وأوضحت: "من الأمور المهمة في تناول التاريخ الاستعماري، إدراج وجهات النظر الخاصة بالشعوب الأصلية، ووضعها في موقع التقدير".

وستكون مدينة جيسبورن على الساحل الشرقي لجزيرة "نورث أيلند" (الجزيرة الشمالية) في نيوزيلندا، حيث يشكل الماوري حوالي 50 في المئة من السكان، أول محطة للاحتفالات، حيث سيستقبل الالآف قافلة السفن، كما ستكون هناك أيضا احتجاجات.

ودعت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، تينا ناجاتا، إلى مقاطعة الاحتفالات، وستنظم سلسلة من الفعاليات التي تركز على الأعمال الوحشية التي ارتكبها الكابتن كوك، بالإضافة إلى محاكمة صورية للقبطان الإنجليزي.

وقالت ناجاتا لإذاعة "نيوزيلندا": "من أجل أن نتكاتف جميعا، يتعين أن يكون لدينا... فهم مشترك واضح لتاريخنا، وهو ما أخفقت في تحقيقه /تويا 250/ حتى الآن."

ويدرك منظمو "تويا 250" أن الاحتفالات لن تمضي دون أن تواجه تحديات.

وقالت إيفانز: "نقر بأن عملية كتابة التاريخ الخاص بنيوزيلندا ووصول جيمس كوك، وتدريسه، افتقدت للتوازن في الماضي."

وهذه فرصة لإلقاء نظرة صادقة على تاريخ هذه البلاد، حيث أضافت إيفانز: "نريد تمكين المجتمعات المحلية من أجل أن تشاركنا جميع القصص الأصلية الخاصة بمناطقها، وإعطاء صوت لروايات نادرا ما نسمعها عن ماضينا – قد تكون مؤلمة ولكنها رائعة ".

ورحبت الكثير من قبائل الماوري بالدعوة، وستستقبل قافلة السفن.

وقال هامي بيريبي، وهو زعيم قبيلة مجاورة لقبيلة "نجاتي كاهو"، إن الجدل الدائر لا يتعلق بالكابتن كوك، بل بكامل النفسية الاستعمارية.

وأضاف بيريبي لمحطة إذاعة الماوري، "واتيا نيوز": "عالمنا صغير، أصغر بكثير مما كان عليه في عام 1769، ومن الصعب للغاية إصدار حكم على الماضي."

وتابع: "الشخصيات والأحداث، وحتى النتائج، يخضع ذلك كله للتأويل، ومن يدري. إذا أخفيت تاريخك بأن أدرت ظهرك له، كيف يمكن أن يدفع بك ذلك إلى الأمام؟"