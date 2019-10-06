بابا الفاتيكان يستنكر تدمير غابات الأمازون خلال سينودس حول المنطقة



استنكر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول استغلال وتدمير منطقة الأمازون في تعليقاته اليوم الأحد في مستهل اجتماع للأساقفة (سينودس) يستضيفه الفاتيكان لمدة ثلاثة أسابيع للأساقفة من تسع دول المنطقة .

وقال البابا إن "الحرائق التي يتم إشعالها بدافع من المصالح المدمرة، مثل تلك التي خربت منطقة الأمازون، لا تتماشى مع الإنجيل".

وواجهت البرازيل، وهي من الدول التي يشارك أساقفة منها في السينودس، انتقادات عالمية متزايدة بسبب عشرات الآلاف من حرائق الغابات التي دمرت الجزء الواقع في الدولة من غابات الأمازون المطيرة، والذي يبلغ 60% من غابات الأمازون، هذا العام.

وحذر رئيس الكنيسة الكاثوليكية من "جشع الاستعمارية الجديدة"، مع إحياء ذكرى المبشرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الأمازون".

وقال البابا فرنسيس: "الكثيرون من الإخوة والأخوات في منطقة الأمازون يحملون صلبان ثقيلة"، ولكنه أيضا أشار إلى الإرث الأبغض للرسالات التبشيرية في المنطقة.

وقال: ""كم مرة لم يتم عرض إرادة الله، بل فرضها على الناس، كم مرة كان الاستعمار بدلا من التحول".

وافتتح البابا فرنسيس السينودس في وقت سابق اليوم رسميا بقداس في كاتدرائية القديس بطرس. ويشمل جدول الأعمال قضايا مثيرة للجدل مثل ترسيم كهنة من الرجال المتزوجين في منطقة الأمازون.

ودعا الفاتيكان 184 أسقفا وكاهنا من الإكوادور وكولومبيا وفنزويلا والبرازيل وبيرو وجويانا وسورينام وجيانا الفرنسية لحضور الاجتماع الذي يعرف باسم السينودس، والتصويت بشأن إجراءات جديدة. وسوف يشارك في الاجتماع أيضا خبراء في شؤون المنطقة من خارج الكنيسة.

كما تشارك في الاجتماع نساء من عضوات الكنيسة، لكن دون أن يكون لهن حق التصويت.

واقترحت وثيقة عمل للسينودس، نشرت في حزيران/يونيو، أنه ينبغي السماح بترسيم أعضاء كبار السن يحظون بالاحترام في مجتمعات الأمازون، "حتى لو كانت لديهم عائلة حالية ومستقرة".

وأعرب رجال الدين المحافظون في الفاتيكان عن غضبهم من احتمال إسقاط قرون من التقاليد الكاثوليكية حول عزوبية الكهنة. وقال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إنه مستعد لدراسة التغيير الذي سوف ينطبق فقط على منطقة الأمازون.

يشار إلى أن بعض المجتمعات الكاثوليكية المنعزلة في عمق غابات الأمازون لا تستطيع حضور قداس بسبب عدم وجود قساوسة مقيمين. وينظر إلى ترسيم رجال متزوجين على أنه أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة.

كما يمثل الاستغلال البيئي والاقتصادي موضوعات رئيسية في اجتماع الفاتيكان بشأن الأمازون، والذي يأتي في أعقاب الحرائق المدمرة في غابات الأمازون بالبرازيل، والتي تردد أنه تم إشعالها عمدا بهدف التخلص من الأشجار، لأغراض التعدين والزراعة، بشكل غير قانوني. كما ستتم مناقشة وضع السكان الأصليين في المنطقة.

وتدعو وثيقة عمل الأساقفة الكنيسة إلى "الانضمام إلى الحركات الاجتماعية الشعبية والإعلان عن أجندة للعدالة الاجتماعية (...) والزراعة العضوية وزراعة الغابات".

وتقول إنه يجب الدفاع عن "الأرض الأم" ضد "نموذج اقتصادي للتنمية المفترسة والمخربة للبيئة (...) التي تقتل وتدمر وتطرد وتتجاهل".

وجعل البابا فرنسيس ،وهو أول بابا للكنيسة الكاثوليكية من أمريكا اللاتينية، من التغير المناخي والعدالة الاجتماعية قضيتين رئيسيتين منذ تولى منصبه. ويصر البابا فرنسيس على أن اهتمامه بالبيئة ومظاهر الخلل الاجتماعي والاقتصادي، يتوافق تماما مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

يشار إلى أن القرارات التي تتخذ في السينودس ليست ملزمة. وسوف يقرر البابا فرنسيس في النهاية التغييرات التي يجب إجراؤها، إن وجدت، بناء على التوصيات الصادرة عن السينودس.