 هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3 % - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2019 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3 %

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:58 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:58 م

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 3ر41 % داخل تونس، و4ر16% بالدوائر الانتخابية بالخارج.
وقال بفون - في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم /الأحد/ - إنه تم البدء في عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.
ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك