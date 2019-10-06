احتفال المصريين بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر يتصدر اهتمامات صحف اليوم



سلطت صحف "الأخبار- الأهرام- الجمهورية" الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على احتفال مصر بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر، كما أبرزت الصحف الثلاث عددًا من القضايا ذات الشأن المحلي، منها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة مجموعة من الملفات.

وحول احتفال مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أشارت الصحف إلى برقية تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع أيضا برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي.

وأضافت الصحف أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية؛ لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأشارت إلى إصدار الرئيس السيسي لقرار جمهوري رقم 511 لعام 2019 نشرته الجريدة الرسمية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.

وفي الشأن المحلي أيضا أبرزت الصحف اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة انجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، والإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

ووجه الرئيس السيسي أيضا بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت الصحف اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة، كما يُساهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأبرزت الصحف الثلاث أيضا ترحيب مصر بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن التصريح تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

وأضاف المُتحدث أن مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

وحول الشأن الاقتصادي، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى تصدر مصر للعام الثالث على التوالي أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الإفريقية وفقا لتقرير بنك الاستثمار الجنوب إفريقي، وهو ثاني أكبر بنوك الاستثمار في قارة إفريقيا.

وفي الشأن الدولي، أبرزت الصحف توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.