خالد عكاشة: لو التفت الجيش للشائعات في حرب أكتوبر لما تحقق النصر

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على الاستخدام الممنهج لسوائل التواصل الاجتماعي في تشويه نصر أكتوبر، إن «وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها اليوم كسلاح للهدم يجب هزيمته».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أنه «يجب أن نستخدم هذه الوسائل فيما هو نافع للمجتمع والمواطنين، وكسر وهزيمة أي شكل من أشكال بث الفرقة في صفوفنا وبين المصريين بعضهم البعض»، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والجيش المصري لو التفتوا إلى من يحاول استخدام آليات العصر في حرب أكتوبر بنفس الطريقة ونفس الآلية الحادثة الآن لم يكن ليحقق هذه الانتصارات، بحسب ما ذكر.

وأشار إلى أن «الحرب والتهديد لازال قائمًا ويحتاج منا استنفار وثبات واستخدام كل قدرتنا الذهنية والعقلية كي نستطيع التمييز بين الصحيح والخاطئ، وكي نحقق النصر لوطننا في 2019 مثلما حققناه في 73»، مؤكدًا على ضرورة عمل وسائل الإعلام والمؤثرين على إيقاظ الوعي وتثبيته، وتحصين المجتمع من أي أفكار شاذة ومتطرفة ودعاوى الكراهية ودعاوى التشتت والخذلان، وغيرها من الوسائل التي أصبحت تستخدم الآن في ضرب المجتمعات ولهزيمتها من الداخل بدون أن تتقدم جيوش كلاسيكية أو جيوش بمعناها احتلال الأرض واحتلال الدول.

وأردف: «علينا الانتباه وعلى الأسر المصرية أن تمارس أدوارها مع الأجيال الجديدة طوال الوقت وألا تتخاذل عن هذا الدور من أجل حماية أجيالنا القادمة من أيدي هؤلاء العابثين الذين يستغلون وسائل التواصل الحديثة».