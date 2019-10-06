فتح أكثر من 250 مركز اقتراع في تونس بتوقيت متأخر

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فتحت أبواب أكثر من 250 مركز اقتراع في 5 ولايات في تونس، اليوم الأحد، في توقيت استثنائي لأسباب لوجيستية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن فتح مكاتب الاقتراع في هذه المراكز سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا (التاسعة بتوقيت جرينيتش) وتغلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتتوزع تلك المراكز في ولايات القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، وهى ولايات محاذية للحدود الغربية مع الجزائر وكانت شهدت في السابق هجمات لمتشددين.

ويأتي هذا الاجراء، بحسب الهيئة، "ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية".

ويسري هذا التوقيت الاستثنائي على نفس المراكز في انتخابات الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الأحد المقبل 13 أكتوبر.

وفتحت مراكز الاقتراع في باقي أنحاء البلاد منذ الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينيتش) وتغلق عند السادسة مساء، في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي، لاختيار 217 نائبا في البرلمان.