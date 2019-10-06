مدافع الاتحاد: «الصليبي» منعني من الانتقال للأهلي

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن اقترابه بشدة من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.
وقال رزق في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس السبت، عقب تسجيله هدف الفوز لفريق أمام النادي المصري: "أحمد الله على التسجيل وعلى تحقيق الانتصار. هذا نتاج عملنا طوال الفترة الماضية".
وأضاف: "بالفعل كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي".
وتابع "بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة".
وأردف "ولكن في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة وتوقف كل شيء".
وأتم "ولكن أحمد الله على كل شيء".
وحقق الاتحاد السكندري 6 نقاط من ثلاث مباريات في الدوري المصري والفضل يعود لمحمود رزق الذي سجل هدف الانتصار ضد الجونة وهدف الانتصار ضد المصري.