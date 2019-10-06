مدافع الاتحاد: «الصليبي» منعني من الانتقال للأهلي

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن اقترابه بشدة من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن اقترابه بشدة من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن اقترابه بشدة من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.