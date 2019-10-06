ممر شرفي من نجوم منتخب السلاح للرموز والرواد في افتتاح بطولة العالم

افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعبدالمنعم الحسيني ورئيس اتحاد السلاح بطولة العالم للرواد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وقام وزير الشباب و الرياضة ورئيس اتحاد السلاح وشريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية بتكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة .
جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على انغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة.
وجاء تكريم الرواد في صورة حضارية حيث شارك لاعبو منتخب مصر الحاليين على رأسهم البطل الأولمبي علاء ابو القاسم ،ومحمد حمزة ومحمد السيد ويارا الشرقاوى في التكريم وقامو بعمل ممر شرفي للرواد عرفانا وتقديرا بما قدموه للرياضة المصرية عامة وياضة السلاح بصفةخاصة .
يشارك فى البطولة 45 دولة من مختلف انحاء العالم ويمثلهم 694 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف.
ويمثل مصر فى البطولة 20 لاعبا من بينهم ثلاث سيدات يطمحون فى تحقيق انجاز للفراعنة فى البطولة والتي تشهد منافسات للفردى والفرق لثلاث مراحل هى فوق 50 و 60 و70 عاما رجال وسيدات .