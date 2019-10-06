ممر شرفي من نجوم منتخب السلاح للرموز والرواد في افتتاح بطولة العالم

افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعبدالمنعم الحسيني ورئيس اتحاد السلاح بطولة العالم للرواد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعبدالمنعم الحسيني ورئيس اتحاد السلاح بطولة العالم للرواد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعبدالمنعم الحسيني ورئيس اتحاد السلاح بطولة العالم للرواد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقام وزير الشباب و الرياضة ورئيس اتحاد السلاح وشريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية بتكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة .

وقام وزير الشباب و الرياضة ورئيس اتحاد السلاح وشريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية بتكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة .

وقام وزير الشباب و الرياضة ورئيس اتحاد السلاح وشريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية بتكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة .

جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على انغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة.

جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على انغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة.

جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على انغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة.