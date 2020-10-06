قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن النجاح المحقق يرجع إلى الاقتناع بمشروع حزب يملأ الفراغ، نافيًا أن يكون مستقبل وطن شبيهًا بالحزب الوطني.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أنه اعترض على تزوير الانتخابات والصناديق عندما كان عضوًا بحزب الوفد، مؤكدًا عدم تغير صندوق أو صوت واحد منذ عام 2011.

وأشار إلى أن الحكم عاد إلى الشعب مرة أخرى، معددًا اختلافات مستقبل وطن عن الحزب الوطني: «لدينا رئيس جمهورية للجميع وليس رئيسًا للحزب، والعمل على الأرض يتراوح بين 14 و16 ساعة».

وذكر نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن تزوير نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ كان سيؤدي إلى تغيير نسبة المشاركة إلى 28%، موضحًا أن قائمة الحزب فازت بالتزكية.