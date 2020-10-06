رئيس أكاديمية البحث العلمي: هذا الوقت المناسب لتنفيذ مشروع جينوم مرجعي للمصريين

كشف محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، عن أهمية مشروع الجينوم المرجعي للمصريين.

وقال صقر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن التقدم الطبي في السنوات القليلة المقبلة متجه نحو الطب الشخصي الدقيق، موضحًا أن المقصود به هو الاستجابة المختلفة لمرض أو علاج ما.

وأضاف أن الطب سيعتمد في الفترة المقبلة، على بيانات وتحاليل وفرة غير التي عاهدها القطاع خلال عشرات السنين، ليصبح للمعلومات الوراثية دور في التشخيص الطبي.

وأوضح أنه بموجب هذا الأمر يمكن التنبؤ بالأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان في المستقبل، وبالتالي التعامل معها مبكرًا، ما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين، ذاكرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من تبنت مشروع الجينوم البشري.

وأكد أن هذا الوقت المناسب لأن تبدأ مصر في تنفيذ مشروع جينوم مرجعي للمصريين، لمعرفة التراكيب الوراثية المميزة للمواطنين، مضيفًا أنه من المستحيل أن تجري أي دولة في العالم تحليل جيني لكل المواطنين.