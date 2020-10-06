وزير الخارجية الإسرائيلي: التعاون مع الإمارات سيساهم في حل قضايا كثيرة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكناري، إن الحوار بين بلاده وبين الإمارات سيؤدي إلى اختبار حقيقي للمنطقة، والمساهمة في حل القضايا الكثيرة، متوجهًا بالشكر لنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الألماني والإماراتي، مساء الثلاثاء، بالشكر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ودولته وحكومته على الشجاعة والرؤية والمساهمة في دفع اتفاقية السلام، مشيرًا إلى جلبها الأمن والبشرى لمواطني الدولتين.

وذكر أن اتفاقية السلام مع الإمارات تجلب الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاتفاقية تساهم في الاستقرار والتحديات التي على رأسها وباء فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، حيث وقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.