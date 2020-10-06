مكتب أبو ظبي للاستثمار يوقع اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار بالإمارات اتفاقية تعاون مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، وهو الجهة المعنية بالترويج للأنشطة التجارية في إسرائيل.



وأقيمت مراسم التوقيع خلال لقاء افتراضي عقد بمشاركة أديف باروخ، رئيس ملس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد، و طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.



وقال المكتب الإماراتي في بيان اليوم الثلاثاء: تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وإسرائيل من خلال تعزيز فرص التعاون الاستثماري، كما تشمل أيضاً تسهيل التواصل بين الشركات المُستثمر بها في كلا السوقين، واستضافة الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية.



وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لإثراء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات الإسرائيلية، وتزويدها بالشراكات والموارد الاستراتيجية لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.



وقال محمد علي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "نشهد تطورات متسارعة على صعيد إرساء أسس التعاون الوثيق على مستوى القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل، وتمثل هذه الاتفاقية فرصة هامة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني بين الطرفين".



من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: نحرص على تأسيس علاقات قوية بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي وإسرائيل، وتأتي الاتفاقية الموقعة مع المعهد الإسرائيلي للتصدير كقفزة نوعية نحو تسريع فرص التعاون بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل.



وقال عمير بيريتز، وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل:" تأتي الاتفاقية بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام. ولهذه الاتفاقية أهمية خاصة، خصوصا خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم وباء كوفيد-19 الذي كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات الشركات. وأتمنى أن تثمر هذه العلاقة مع دولة الإمارات عن منح زخم أكبر للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت الصعب".



وكان مكتب أبوظبي للاستثمار أعلن عن خططه لافتتاح مكتب تمثيل له في تل أبيب، يركز على تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات التي تركز على الابتكار في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل.