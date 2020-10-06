ترامب يصل إلى البيت الأبيض

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ساحة البيت الأبيض، وذلك لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد فترة قضاها بالمستشفى العسكري والتر ريد.