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ترامب يصل إلى البيت الأبيض

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:06 ص

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ساحة البيت الأبيض، وذلك لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد فترة قضاها بالمستشفى العسكري والتر ريد.

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