ترامب يصل إلى البيت الأبيض

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ساحة البيت الأبيض، وذلك لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد فترة قضاها بالمستشفى العسكري والتر ريد.