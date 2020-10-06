وزيرا الثقافة بالإمارات وإسرائيل يبحثان التعاون في السينما والمسرح والتأليف

بحثت وزارتا الثقافة في الإمارات وإسرائيل، تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي.

وعقدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية اجتماعا بتقنية الاتصال المرئي مع حيلي تروبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، لبحث علاقات التعاون الثقافي في ضوء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبحث الجانبان تعزيز الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي من خلال مبادرات ترسخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة.

وقالت الكعبي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تمثل الثقافة الجسر الذي يبني الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ويرسم المستقبل المشرق الذي تستحقه الأجيال القادمة، دولة الإمارات تمد يدها دائما لتحقيق السلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأشارت إلى أن "المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي يتمتعان بحيوية ومرونة، وقدرة على إلهام العالم من خلال إنتاج ثقافي وإبداعي متجدد في مختلف المجالات الأدبية والفنية".

وناقشت الكعبي مع الوزير الإسرائيلي أوجه التعاون المستقبلي في القطاع الثقافي والإبداعي في مجالات الفن السينما والمسرح والتأليف والنشر، وتشجيع المبدعين والفنانين على المشاركات المتبادلة في المعارض والفعاليات والمبادرات التي تقام في البلدين.

كما استعرضت الوزيرة الإماراتية استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، وكيفية تطوير شراكة استثنائية في هذا القطاع الحيوي.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب ووزارة الثقافة والرياضة الاسرائيلية لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافي المستقبلي.