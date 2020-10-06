الغانم يستلم مرسوما بفض مجلس الأمة الكويتي الحالي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء استلام مرسوم بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس اعتبارا من بعد غد الخميس.

وقال الغانم، خلال تصريحات صحفية في مجلس الأمة اليوم ، إنه استلم مرسوما بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر اعتبارا من نهاية يوم الثامن من أكتوبر الجاري .

وأشار إلى أنه في حال أرسل الأمير الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا غدا الأربعاء بتزكية ولي العهد سيتم عقد جلستين بعد غد الخميس حيث تخصص الجلسة الأولى لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد وبعدها الجلسة الختامية ثم فض دور الانعقاد.

وأعلن أن المجلس سيعقد جلستين خاصتين غدا الأربعاء، حيث سيتم تخصيص الجلسة الأولى التي ستعقد في التاسعة صباحا لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما سيتم تخصيص الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة بعض القوانين.

وبحسب الدستور الكويتي، يختار أمير الكويت ولي العهد ثم يتم تقديمه لمجلس الأمة للموافقة عليه وتأدية اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسة خاصة .

وفي حالة عدم موافقة المجلس بالأغلبية على ولي العهد الجديد يزكي الأمير ثلاث شخصيات من أسرة الحكم ويختار مجلس الأمة منهم وليا للعهد.