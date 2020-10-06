رئيس سابق للاستخبارات السعودية: قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون

انتقد الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، موقف القيادة الفلسطينية من اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وقال سفير المملكة السابق لدى واشنطن، ضمن "وثائقي مع بندر بن سلطان" الذي بثت قناة العربية الحلقة الأولى منه مساء أمس، إن انتقادات السلطات الفلسطينية للاتفاق "غير مقبولة".

وعن رد فعل القيادات الفلسطينية على اتفاقي الإمارات والبحرين للسلام مع إسرائيل، قال: "ما سمعته مؤلم ... لأنه كان متدني المستوى، وكلام لا يقال من قبل مسؤولين عن قضية يريدون من كل الناس أن يدعموهم فيها".

كما اعتبر أن "قضية فلسطين عادلة، لكن محاميها فاشلون، والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة لكن محاميها ناجحون. وهذا يختصر الأحداث التي وقعت في الـ75 سنة الماضية".

ورأى أن "القيادات الفلسطينية يراهنون دائما على الطرف الخاسر ... وهذا له ثمن".