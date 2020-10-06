مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطالب إيران بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليه اليوم الثلاثاء إنه على إيران الإفراج عن جميع النشطاء السياسيين المسجونين، مشيرة إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا في السجون المكتظة في البلاد.



وخصت باشيليه بالذكر المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما في إيران.



وقالت باشيليه: "إنني قلقة للغاية من أن حياة نسرين ستوده في خطر"، مشيرة إلى أنها مصابة بمرض في القلب وأضربت عن الطعام مؤخرا.



وفي الأسبوع الماضي، فازت ستوده بجائزة رايت لايفليهود لعام 2020، المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة.



يشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت ما يقرب من نصف مليون حالة إصابة ونحو27 ألف حالة وفاة.



ومع انتشار فيروس كورونا أيضا عبر نظام السجون، تم الإفراج مؤقتا عن نحو 120 ألف سجين فبراير لتجنب المزيد من الإصابات.



ومع ذلك، تم استبعاد الأشخاص الذين يقضون عقوبات طويلة بسبب جرائم الأمن القومي من هذه السياسة.



ونتيجة لذلك، ظل معظم النشطاء الحقوقيين والمحامين ونشطاء البيئة وغيرهم من المعارضين المسجونين خلف القضبان.



وقالت باشيليه إن "التعبير عن المعارضة ليس جريمة. إنه حق أساسي يجب حمايته ودعمه"، وطالبت بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.